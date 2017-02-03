Сто жителей региона примут участие в крестьянской эстафете Губернских игр

tumentoday.ru

Крестьянская эстафета (спортивно-профессиональное многоборье) пройдет в СК "Сибиряк" в Тобольском районе 16 февраля.

В ней посоревнуются представители всех муниципальных районов - всего 100 человек, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Соревнования проходят в четыре этапа. На первом этапе участник бежит дистанцию 60 метров, после чего запрягает лошадь в сани. Следующий эту лошадь распрягает и преодолевает 500 метров. На третьем этапе двум участникам предстоит распиловка бревна и колка дров. Завершается эстафета километровой лыжной гонкой.

Победитель определяется по наименьшему времени, которое затратила команда на всех этапах эстафеты.

Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVI областных зимних сельских спортивных игр пройдут с 15 по 21 февраля в Тобольске и Увате и объединят 955 спортсменов юга области.

Соб. инф.