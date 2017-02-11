Тюменские бойцы отрядного движения отметят День российских студенческих отрядов

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Традиционной спевкой под гитару откроется торжественный фестиваль российских студенческих отрядов в Тюменском индустриальном университете на (РСО) в СК "Зодчий" (ул. Луначарского, 2а) 16 февраля в 18 часов.

Праздничное чествование бойцов и ветеранов посвящается Дню российских студенческих отрядов. На фестиваль придут студенты первых и вторых курсов строительных специальностей – потенциальные бойцы РСО. Лучших представителей отрядного движения наградят почетными знаками внимания.

Праздник продолжится 17 февраля в 18 часов в спортзале ТИУ (Володарского, 38). Бойцы студотрядов станут участниками спортивных баталий "Большие гонки".

По задумке организаторов, состязаний между отрядами в этот раз не предвидится. Шесть команд по 10 человек соберут из командиров, комиссаров, бойцов и ветеранов отрядного движения.

Участников ждет интрига соревнований: в лучших традициях студенческих отрядов и на спортивном мероприятии бойцам предстоит построить Керченский мост. Первые три команды получат сертификат на игру в лазертаг.

Празднование завершит масленица в ТюмГУ 20 февраля. Мероприятие назвали "Знатоки РСО среди нас" - студентов ждут викторины и конкурсы, традиционные национальные развлечения.

По словам комиссара Тюменского регионального отделения "Российские студенческие отряды" Елены Доценко, многие участники отрядного движения ждут праздник с нетерпением и готовятся к нему. Так, бойцы тюменских стройотрядов в закрытом городе Озерске сами нарисовали баннер к празднику, фото выложили в Инстаграм.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню российских студенческих отрядов, пройдут в Тюмени, Тобольске, Голышманово и Ишиме.

Ирина Ромашкина