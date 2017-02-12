Участники "Снежного десанта" работают со школьниками и помогают ветеранам

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Участники патриотической акции "Снежный десант" отметят День российских студенческих отрядов по-своему – подведут итоги двухлетней работы в Тюменской области и запланируют развитие на будущее на совещании 16 февраля.

В 2017 году акция "Снежный десант" стала всероссийской. У тюменских "десантников" своя знаковая дата - студенты трудятся "на фронтах" области уже третий год.

Вдохновителем и инициатором областной акции стал сотрудник ТюмГУ Денис Васильев. Осенью "Снежный десант" собирает бойцов из разных регионов страны. К примеру, в 2017 году пятеро тюменских студентов стали "снежными десантниками" в Алтайском крае. В социальных сетях студенты делятся впечатлениями. "По максимуму" - именно под таким девизом проходит мой снежный десант на Алтае.

"Море эмоций нахлынуло на меня, как только я села в автобус, и до сих пор вертит в своем круговороте. Но сегодня наступает только седьмой день, мы по-прежнему заняты самыми разнообразными делами, поэтому напишу коротко: я безумно благодарна за возможность приехать в снежный десант именно на Алтай. Очень рада, что могу рассказывать ребятам про свой вуз и про этот замечательный город. А ещё очень рада, что тут могу отдыхать душой, помогать пожилым людям и радовать детишек своими мастер-классами. По максимуму проживать каждый день этой жизни и этих десяти дней - вот чему я здесь научилась. "Чтобы покорить вершину Эвереста нужно не только подниматься вверх, но и спускаться иногда вниз" - фраза первого дня, которую я запомню надолго. Спасибо маленькой снежной семье", - написала на своей странице участница акции Ольга Сапожникова.

Фото со страницы ВКонтакте - Тряды "Снежного десанта" на Алтае

Попасть в отряды не просто - нужно пройти собеседование, представить концертные номера, песни патриотической, военной тематики.

В 2017 году тюменский "Снежный десант" собрали из 24 бойцов. Ребята уехали в Омутинский и Исетский районы. Студенты занимаются с местными школьниками прикладным искусством и дают им уроки спортивного мастерства.

Бойцы тесно общаются с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла – разговаривают с ними, чтобы записать на диктофон многочисленные истории войны, а после передают информацию в местные архивы. И, конечно, во многом помогают ветеранам в быту. Почти каждый день "десантника" заканчивается концертом для местных жителей.

Ирина Ромашкина