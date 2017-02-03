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3 февраля - события дня

17:59 02 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в областной детской библиотеке имени Константина Лагунова (ул. Тульская, 4) начнется презентация "Культура народов Средней Азии и Казахстана".

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется первенство Тюменской области по бильярдному спорту (пирамида).

В Ялуторовске в 9 часов на хоккейном корте СК имени Владимира Алферова начнутся зональные соревнования Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области по хоккею (вторая зона).

Этот день в истории:

1862 – родился Савва Морозов, текстильный фабрикант, меценат Художественного театра.

1896 – родился Исаак Минц, академик, советский историк.

1938 – Гитлер взял на себя командование вооруженными силами Германии.

1972 – начались XI зимние Олимпийские игры в Саппоро.

1994 - Сергей Крикалев стал первым российским космонавтом, отправившимся на орбиту в составе экипажа американского космического челнока "Дискавери".

1998 - на итальянском горнолыжном курорте Кавалезе погибли 20 человек, когда трос поднимавшейся кабины с людьми перерезал низколетящий самолет НАТО.

2003 – в проливе Босфор затонул российский теплоход "Стрелец".

2014 - ученик десятого класса московской школы №263 расстрелял учителя и двоих полицейских.

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