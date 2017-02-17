Ценности студотрядов передаются новому поколению по фильму "Моя любовь на третьем курсе"
t-l.ru
Традиционный показ художественного фильма "Моя любовь на третьем курсе" пройдет в киноклубе ТИУ 18 февраля в 18 часов (ул. Мельникайте, 70).
Кинолента помогает перенять опыт поколений, считает комиссар Тюменского регионального отделения "Российские студенческие отряды" Елена Доценко.
"У организации есть свои ценности – это спевка, спортивные соревнования, уважение и взаимосвязь со старшими поколениями, - пояснила она. - Всероссийские стройки и отряды имеют корни из советской эпохи, с этих времен студенческие отряды хранят наследия движения - знамена и песни".
Современного фильма о российских студенческих отрядах пока не сняли. Ежегодно участники и ветераны движения встречаются на кинопоказе – это стало традицией. Посмотреть фильм о студотрядах советского периода приглашаются все желающие. Бесплатные билеты можно получить в социальных сетях. А на мероприятии зрителей ждет попкорн и викторина по фильму.
Напомним, 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов.
Ирина Ромашкина