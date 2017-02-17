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Ценности студотрядов передаются новому поколению по фильму "Моя любовь на третьем курсе"

16:02 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Традиционный показ художественного фильма "Моя любовь на третьем курсе" пройдет в киноклубе ТИУ 18 февраля в 18 часов (ул. Мельникайте, 70).

Кинолента помогает перенять опыт поколений, считает комиссар Тюменского регионального отделения "Российские студенческие отряды" Елена Доценко.

"У организации есть свои ценности – это спевка, спортивные соревнования, уважение и взаимосвязь со старшими поколениями, - пояснила она. - Всероссийские стройки и отряды имеют корни из советской эпохи, с этих времен студенческие отряды хранят наследия движения - знамена и песни".

Современного фильма о российских студенческих отрядах пока не сняли. Ежегодно участники и ветераны движения встречаются на кинопоказе – это стало традицией. Посмотреть фильм о студотрядах советского периода приглашаются все желающие. Бесплатные билеты можно получить в социальных сетях. А на мероприятии зрителей ждет попкорн и викторина по фильму.

Напомним, 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. 

Ирина Ромашкина

Теги: студотряды , фильм , праздник , студенты

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