В Сургуте воспитанника спецшколы подозревают в избиении и вымогательстве

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Уголовное дело возбуди следователи в Сургуте в отношении 17-летнего воспитанника специальной учебно-воспитательной школы № 2. Его подозревают в истязание с применением пытки и в вымогательстве.

По версии следствия, молодой человек, в разные периоды 2016 года систематически избивал другого несовершеннолетнего воспитанника учреждения. Подросток наносил сверстнику удары руками, ногами и подручными предметами по различным частям тела, а также под угрозой применения насилия незаконно требовал от него выполнять отжимания руками от пола. Истязания продолжились и в 2017 году - в один из дней января обвиняемый, находясь в помещении душевой, из крана облил ноги потерпевшего горячей водой.

Также установлено, что в ноябре 2016 года обвиняемый под угрозой применения насилия требовал от потерпевшего передать ему 1 тыс. 500 рублей.

Обвиняемый задержан. Следствие готовит ходатайство о заключении его под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.