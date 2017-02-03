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Тюменцы стали активнее подключать "Автоплатеж"

17:04 02 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Tele2

Мобильный оператор Tele2 отмечает рост популярности услуги "Автоплатеж". В декабре 2016 года абоненты оператора подключали этот сервис в 13 раз чаще, чем в начале второго полугодия того же года.

Абонентам, которые еще не воспользовались услугой "Автоплатеж", Tele2 предлагает стать участниками выгодной акции. Клиенты, которые подключат данный сервис, будут получать 10% от суммы пополнений на счет мобильного в течение двух месяцев.

Акция продлится до конца 2017 года. Она распространяется на всех абонентов Tele2, которые в период ее проведения воспользуются сервисом "Автоплатеж". Для участия абоненту необходимо подключить услугу: в специальную форму на сайте внести свой номер телефона, сумму платежа, а также пороговое значение баланса, при котором пополнение будет сделано автоматически.

10% от суммы автоплатежа в течение первых двух месяцев пользования сервисом абонент получит на счет мобильного и сможет потратить на услуги связи. Бонусы начисляются с 5 по 7 число следующего месяца, по факту начисления поступит SMS. Отметим, бонус не распространяется на контент-услуги и не может превышать 1 тыс. бонусных рублей.

Ознакомиться с подробными правилами проведения акции можно на сайте.

"Услуга "Автоплатеж" удобна для абонентов, чья активность в использовании мобильной связи выше среднего, и им необходимо постоянно сохранять положительный баланс счета. Родители могут подключить "Автоплатеж" на номера своим детям и быть уверенными, что ребенок всегда будет на связи. Эта форма заботы актуальна и для пожилых родственников. А возможность установить платеж по расписанию – это еще один способ управлять личными финансами и контролировать расходы на связь", - прокомментировал директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев.

Теги: Tele2

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