Педагоги готовятся к очному этапу конкурса "Сердце отдаю детям"

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Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" начнется в Тюмени в ДЮЦ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) 8 февраля в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, конкурсантов ждут четыре задания: самопрезентация на тему "Я и мое призвание", защита образовательной программы, проведение открытого учебного занятия "Введение в образовательную программу" и написание эссе на заданную тему.

В очный тур вышли 16 участников. Оценив их наработки, опыт и компетенции жюри определит победителя.

Повлиять на итоги конкурса могут и болельщики. Для этого достаточно принять участие в голосовании, которое организовано на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике. Голосование будет идти по 17 февраля.

Напомним, что очный тур продлится до 17 февраля и завершится финальным испытанием - написание конкурсантами эссе на заданную тему.