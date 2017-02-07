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Педагоги готовятся к очному этапу конкурса "Сердце отдаю детям"

17:10 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" начнется в Тюмени в ДЮЦ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) 8 февраля в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, конкурсантов ждут четыре задания: самопрезентация на тему "Я и мое призвание", защита образовательной программы, проведение открытого учебного занятия "Введение в образовательную программу" и  написание  эссе на заданную тему.

В очный тур вышли 16 участников. Оценив их наработки, опыт и компетенции жюри определит победителя.

Повлиять на итоги конкурса могут и болельщики. Для этого достаточно принять участие в голосовании, которое организовано на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике. Голосование будет идти по 17 февраля.

Напомним, что очный тур  продлится до 17 февраля и завершится финальным испытанием - написание конкурсантами эссе на заданную тему.

Теги: конкурс , образование

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