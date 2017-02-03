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В Червишево готовятся к паводку и строят дороги

16:20 02 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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86 площадок для индивидуального жилищного строительства находится в Тюменском районе. По окончании строительства в дома заселятся около 40 тыс. человек.

Такие данные на собрании жителей с. Червишево привела глава Тюменского района Светлана Иванова.

"Большинство ИЖС относятся именно к территории Червишевского муниципального образования. Поэтому вопрос ремонта и строительства дорог возникает все чаще. Однако работа в этом направлении ведется, и позиция руководства – минимум одна отремонтированная или построенная улица в муниципальном образовании в год. В 2016 году отремонтированы улицы Советская, Заречная и Пышминская в Червишево, в 2017 году запланировано отремонтировать улицу Центральную в деревне Друганова", - пояснила Светлана Иванова.

Особое внимание она уделила вопросу капитального ремонта объектов социальной сферы. В 2016 году в д. Большие Акияры на базе общеобразовательной школы организованы 60 мест для детей дошкольного возраста. В 2017 году планируется создать еще 60 мест в с. Червишево.

Глава Червишевского МО Михаил Капустин доложил об итогах социально-экономического развития муниципального образования в 2016 году и планах на 2017 год. Особое внимание он уделил ремонту и благоустройству территории и состоянию дорог. Ежегодно зимой и летом дороги содержатся за счет средств собственного бюджета, летом при поддержке районной администрации и бюджета области выполняется ремонт. В 2017 году будет отправлена заявка на разработку проектно-сметной документации по дорогам, которые располагаются на площадках ИЖС.

Напомнил Михаил Капустин о работе, проделанной в 2016 году во время паводка. Уровень Пышмы тогда поднялся до отметки 626 см, под угрозой подтопления оказались площадки ИЖС-3, ул. Пышминская и д. Большие Акияры. Слаженная работа районной и муниципальной администраций, а также жителей муниципалитета помогла избежать беды: оперативно возвели земляной вал, откачивали воду. Помощь оказывали жители соседних муниципальных образований.

Уже разработан план действий по прохождению паводка 2017 года, определены зоны риска, идет работа с жителями, организован вывоз снега, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Соб. инф.

Теги: благоустройство , Тюменский район , детсады , паводок , ремонт дорог , строительство жилья , Светлана Иванова

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