74 года назад советские войска одержали победу в Сталинградской битве

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2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года— 2 февраля 1943 года) - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне.

Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".

Для наступления на сталинградском направлении из состава немецкой группы армий "Б" была выделена 6-я армия под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия. К 17 июля 6-я немецкая армия имела в своем составе около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов, около 500 танков. Их поддерживал 4-й воздушный флот (до 1,2 тыс. боевых самолетов).

Немецко-фашистским войскам противостоял Сталинградский фронт, имевший 160 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и минометов, около 400 танков. Его поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии, 150-200 бомбардировщиков авиации дальнего действия.

Основные усилия Сталинградского фронта были сосредоточены в большой излучине Дона, где заняли оборону 62-я и 64-я армии, чтобы не допустить форсирования противником реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду.

Оборонительная операция началась на дальних подступах к городу. Ставка Верховного Главнокомандования систематически усиливала войска сталинградского направления. Немецкое командование к началу августа ввело в сражение 8-ю итальянскую и 3-ю румынскую армии.

Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские войска, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду. Но ему не удалось осуществить это.

К 10 августа советские войска отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда, где 17 августа временно остановили противника. Однако 23 августа немецкие войска прорвались к Волге севернее Сталинграда.

12 сентября противник вплотную подошел к городу. Развернулись ожесточенные уличные бои. В октябре противник прорвался в район Сталинградского тракторного завода. 11 ноября немецкие войска предприняли последнюю попытку овладеть городом. Им удалось пробиться к Волге южнее завода "Баррикады", но большего достичь они не смогли. Непрерывными контратаками и контрударами войска 62-й армии сводили к минимуму успехи противника. Главная группировка неприятеля перешла к обороне. План захватить Сталинград провалился.

Еще в ходе оборонительного сражения советское командование стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление. К началу наступательной операции советские войска имели 1,11 млн. человек, 15 тыс. орудий и минометов, около 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов. Противник имел 1,01 млн. человек, 10,2 тыс. орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1,2 тыс. боевых самолетов. В результате массирования сил и средств на направлениях главных ударов фронтов было создано значительное превосходство советских войск над противником: на Юго-Западном и Сталинградском фронтах в людях — в 2-2,5 раза, артиллерии и танках — в 4-5 и более раз.

Наступление Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта началось 19 ноября 1942 года. К исходу дня на двух участках была прорвана оборона 3-й румынской армии. Сталинградский фронт начал наступление 20 ноября.

Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения.

12 декабря немецкое командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска ударом из района поселка Котельниково (ныне город Котельниково), но цели не достигло. С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону, которое вынудило немецкое командование отказаться от деблокирования окруженной группировки. К концу декабря 1942 года враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены. Это создало благоприятные условия для ликвидации окруженной под Сталинградом группировки.

Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского была проведена операция под кодовым названием "Кольцо", которая предусматривала последовательное уничтожение противника: в западной, затем в южной части кольца окружения, а далее — расчленение оставшейся группировки на две части ударом с запада на восток и ликвидацию каждой из них.

Операция началась 10 января 1943 года. 26 января 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией. Вражеская группировка была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная.

Общие потери противника составили около 1,5 млн. человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в Европе. Япония и Турция отказались от активных действий против СССР.

За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские.

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.

В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тыс. участников битвы.

1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.