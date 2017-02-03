Выпускники ТюмГУ пополняют ряды компании "Шлюмберже"

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Более 70 выпускников Тюменского государственного университета трудоустроились в "Шлюмберже" в 2016 году.

С крупнейшей международной технологической компанией "Шлюмберже" Тюменский госуниверситет сотрудничает уже более 10 лет. За время многолетнего партнерства в вузе была создана лаборатория клиентской поддержки, где лучшие студенты проходят практику, на постоянной основе организуются встречи, обучающие семинары и мастер-классы, в том числе раскрывающие студентам секреты трудоустройства. Год назад вуз подписал с компанией отдельное соглашение, в котором оговорена серьезная заинтересованность сторон в качестве практической подготовки студентов. Ведь сегодня современным предприятиям не нужны просто обладатели дипломов. Им нужны специалисты, заточенные под конкретные задачи и нужды. Согласно документу, студенты Тюменского госуниверситета смогут проходить на предприятиях компании учебно-ознакомительную, профессионально-ориентированную, производственную и иные виды практики. А кадровая служба организации сможет выбирать из числа практикантов тех, кто в дальнейшем получит приоритет при трудоустройстве.

Интерес к новым кадрам у компании "Шлюмберже", штат которой насчитывает более 140 тыс. человек по всему миру, не угасает. Причем трудятся там не только физики и химики, но и выпускники IT и некоторых социогуманитарных направлений подготовки, которые занимают офисные позиции (лингвисты, юристы, экономисты, специалисты в области международных отношений и т.п.).

"Мне всегда хотелось работать именно по специальности, не зря же получил в университете хорошую базу знаний, – рассказывает выпускник Финансово-экономического института ТюмГУ Григорий Медведев. – Подрабатывал в студенчестве, затем, окончив вуз в 2011 году, стал набирать опыт: сначала в небольшой фирме, потом перешел в более серьезную. В "Шлюмберже" работаю уже 3 года бухгалтером по учету налогов, о чем ни секунды не жалею".

Молодых специалистов в компании ждет не только карьерный рост, но и постоянное обучение в научных центрах (их 125 по всему миру), а также реализация интересных проектов, сообщает пресс-служба вуза.

Подробнее о вакансиях в компании, а также о возможности пройти там практику или стажировку можно узнать в центре карьеры ТюмГУ (ул. Ленина, 12, тел.: 597 547).