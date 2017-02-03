Одна из старейших школ Тюмени отмечает 80-летие

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Тюменская гимназия №21 празднует 80-летие.

Учебное учреждение занимает достойное место в системе образования Тюмени. Ежегодно гимназию включают в национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России", международный экономический рейтинг "Лига лучших". В 2015 году гимназия вошла в Топ-100 школ России, реализующих профильное обучение.

Построенная методом народной стройки, в декабре 1936 года она распахнула двери для первых учеников. За годы школа прошла путь становления и развития. В 1941 году учителя и ученики десятого класса ушли на фронт добровольцами. За восемь часов здание было освобождено под госпиталь. Многие учащиеся во время войны разгружали баржи, вагоны на железной дороге, очищали пути от снега, трудились на предприятиях.

В шестидесятые приказом Министерства образования РСФСР школа №21 стала первой и на долгие годы единственной в области школой с углубленным изучением английского языка. Предстояло создать методическую базу, коллектив учителей, способный повести за собой учеников. Сначала эту задачу решала Екатерина Блинкова, ее сменила на долгие годы Наталья Горбунова.

В девяностые годы начали эксперимент по переходу на билингвальное обучение, завершившийся присвоением школе статуса гимназии с углубленным изучением иностранных языков. Четверть века гимназией руководила заслуженный учитель Российской Федерации Виктория Ушакова. Вместе с коллективом единомышленников гимназия вышла на лидирующие позиции в образовательном пространстве области.

Гимназия гордится выпускниками, которые вносили и вносят весомый вклад в развитие всех сфер жизни города и области. Среди них Герой Советского Союза Павел Сюткин, общественные деятели, военнослужащие, руководители крупных предприятий, учреждений сферы здравоохранения и образования, врачи и педагоги. Теперь директор гимназии - ее выпускница Дина Горковец.

С теплом и благодарностью вспоминают выпускники школьные годы.

"В истории нашей семьи гимназия занимает очень важное место, - отметила выпускница 1995 года Елена Загвязинская. - Гимназия для меня – не просто место получения образования. Это часть моего детства. Так приятно видеть учителей, которых знала еще школьницей! Всех благодарю за отданные ученикам душу и сердце. Своим детям я постараюсь передать уважение к родной гимназии, научу носить звание гимназиста с гордостью и ответственностью".

Юбилейный год гимназия начала с творческого отчета. Прошли открытые уроки, мастер-классы, предметные недели, посвященные 80-летию образовательного учреждения.

Высокое и стабильное качество учебного процесса в учреждении подтверждают результаты государственной итоговой аттестации, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Ежегодно 100% учащихся гимназии успешно сдают экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ. По результатам ЕГЭ в течение нескольких лет гимназия входит в тройку лидеров. Все выпускники продолжают обучение в ведущих высших учебных заведениях, таких как МГУ, МГИМО, Высшая Школа Экономики, Оксфордский Университет, Университет Торонто и др.

Гимназия активно сотрудничает с языковыми школами Великобритании, реализует совместные проекты по методике преподавания английского языка Theatre Express, Fresh Approach. В гимназии работают два носителя языка, поэтому каждый ученик с четвертого по 11 класс имеет возможность практиковаться в живом иноязычном общении. Ежегодно учащиеся успешно сдают экзамены University of Cambridge, получая сертификаты международного образца.

Каждый год более 40 учащихся гимназии становятся победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. В 2011, 2013 и 2015 годах ученики гимназии становились призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, русскому языку, французскому языку. Только в 2016-2017 учебном году на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 23 ученика стали победителями и призерами по иностранным языкам.

Ученики гимназии – постоянные участники и победители научно-практической конференции "Шаг в будущее". Гимназия постоянно участвует в соревнованиях по робототехнике, каждый раз занимая призовые места. На городском фестивале "РобоФест" в декабре 2016 года ученики гимназии завоевали шесть призовых мест.

Все эти достижения были бы невозможны без педагогов – творческого коллектива единомышленников, любящих дело, своих учеников, гордящихся школой, ее славной историей. В гимназии трудится 50 педагогов, из них три человека носят звание "Заслуженный учитель России", три кандидата наук, 13 являются отличниками народного просвещения и почетными работниками общего образования РФ, пятеро из них - выпускники гимназии.

В XIX веке учебное учреждение продолжает динамично развиваться и гордиться победами, подтверждая девиз гимназии "Трудом и усердием", сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Соб. инф.