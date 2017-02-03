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Депутат Госдумы взял на контроль проблемы жителей Ярково

17:26 02 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

С рабочим визитом посетили Ярковский район члены фракций "Единая Россия" – депутат Государственной думы, первый заместитель председателя правления регионального общественного фонда "Защита Отечества" Николай Брыкин и областной депутат Юрий Конев. Вместе с главой администрации района Евгением Щукиным парламентарии провели выездной прием в Ярково и встречу с жителями в селе Покровском.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", 10 человек обратилось к депутатам в ходе приема, их просьбы касались помощи в решении жилищно-бытовых проблем: ремонта частных домов, приобретения бытовой техники, проведения водопровода и отопления. Три вопроса депутату Госдумы удалось решить на месте. С приобретением холодильника помогли многодетной семье. Родители воспитывают троих детей, глава семьи работает кочегаром, а его жена – почтальоном.

Средства на покупку электрического котла выделили для молодой многодетной пары, у которой четверо малышей. Из-за неисправности печи вся семья живет в одной комнате площадью 22,6 квадратных метра, которая не отапливается.

Оперативно помочь удалось и еще одной жительнице района: материальную помощь на ремонт потолка получила одиноко проживающая пенсионерка. После того, как в ее доме убрали печь, между стеной и потолком образовалась щель, и находиться в помещении просто опасно. Все остальные просьбы жителей парламентарии взяли под личный контроль, обещав решить их в самое короткое время.

В этот день депутаты побывали в Покровской средней школе им. В.П. Соколова, где за круглым столом пообщались с активом жителей Покровского сельского поселения. Участники встречи обсудили вопросы возрождения киносетей на селе, проблемы в работе "Почты России", вывоз твердых бытовых отходов и реализацию федеральной программы "Устойчивое развитие села".

В ходе рабочей поездки поднимались темы, принципиально важные для развития Ярковского района, уверен Николай Брыкин. "Мы обговорили вопрос о строительстве школьного стадиона. Нужно подготовить техническую документацию этого проекта, чтобы стадион был реально рабочим не только для школьников, но для всех жителей села и района. Говорили о реконструкции памятника воинам, погибшим в боях за Родину, о приобретении сценических костюмов для коллективов Покровского Центра культуры и досуга и многом другом. Все эти вопросы мы зафиксировали для себя и будем решать", – подвел итоги депутат.

Юрий Конев отметил, что поездка получилась продуктивной, часть поднимавшихся вопросов были решены сразу. "Мы объединим наши усилия, чтобы эффективнее помогать жителям территории, от которой избирались", – подчеркнул он.

 

 

                           

Теги: Единая Россия , Николай Брыкин , Юрий Конев , Госдума , Ярковский район

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