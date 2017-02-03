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Память погибших в авиакатастрофе в тюменской филармонии почтили концертом-реквиемом

17:37 02 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Истинно русское пение с потрясающими голосами, мощнейшее, которое пользовалось успехом на всех концертах - артисты академического ансамбля песни и пляски им. Александрова были профессионалами высочайшего уровня.

Такое мнение высказал заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев после концерта-реквиема памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем.

Выступление оркестра "Камерата Сибири" и хоровой капеллы Тюменской филармонии открылось произведениями для двух скрипок Иоганна Баха, солировал  художественный руководитель и дирижер коллективов Антон Шароев.

Выступление прошло в зале камерной и органной музыки филармонии. В этом же зале, сорок дней назад, когда случилась трагедия, Антон Шароев и его коллективы давали абонементный концерт. Артисты почтили минутой молчания погибших коллег.

Программу реквиема дирижер составлял перед самым выступлением. Коллективы исполнили прощальную симфонию Йозефа Гайдна, первую часть и арию из Stabat mater Митрополита Илариона (Алфеева), солировал в которой Александр Гайнутдинов. "Аллилуйя" Георга Фридриха Генделя из оратории "Мессия" завершила концерт.

Напомним, 25 декабря 2016 года авиационная катастрофа над Черным морем унесла жизни артистов академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, тележурналистов Первого канала, НТВ и "Звезды", главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки и федеральных госслужащих.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: Антон Шароев , концерт , Тюменская филармония , трагедия

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