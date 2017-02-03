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Тюменские футболисты не удержали победу в Новосибирске

08:27 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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"Тюмень" уступила новосибирскому "Сибиряку" в первом выездном матче чемпионата страны по мини-футболу – 3:7.

Гости, как это уже стало привычным в нынешнем сезоне, прибыли к месту встречи не в оптимальном состоянии. Артём Антошкин, Андрей Батырев и Младен Коцич длительное время не тренировались с командой и только прилетели из расположения сборных своих стран. Никуда не делись пациенты клубного лазарета. Вдобавок дисквалификацию отбывал Андрей Соколов.

Несмотря на все сложности, к 11 минуте тюменцы были впереди – 2:1. Но сил у них не хватило.

Голами у проигравших отметились Ильнур Исламов, Коцич и Антошкин. У победителей один из точных ударов на счету бывшего футболиста "Тюмени" Максима Волынюка.

На первом месте осталась столичная "Дина" (42 балла). Следом расположились "Сибиряк" (39) и "Газпром-Югра" из Югорска (37). "Тюмень" (25) находится на шестой позиции.    

Василий Коньков

Теги: мини-футбол , МФК Тюмень

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