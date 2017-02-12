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Ялуторовск приглашает кузнецов на фестиваль

15:02 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
uglich-online.ru

Мастера кузнечного дела соберутся в конце мая в Ялуторовске. Здесь пройдет первый фестиваль "Кузнечный посад". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала председатель комитета по культуре и туризму администрации города Ялуторовска Ирина Мелкова.

"Это первый такой фестиваль-ярмарка. Сейчас мы ведем переговоры с тюменскими и уральскими кузнецами, потенциальными участниками, - отметила она. - Раньше кузнечное дело на всей территории области было развито. В Ялуторовске были и есть предприятия, которые занимались кузнечным делом. Кованные ворота, различные ставни, декоративные элементы – они у нас присутствуют в городе. Скоро появится кузнец в нашем остроге. Традиции идут с древних времен, и их нужно возрождать".

К идее провести такой фестиваль одобрительно отнесся директор тюменской компании "Железный мастер" Александр Шабанов.

"Это очень нужное мероприятие. Нам есть что показать, есть, наверное, и чему поучиться у других, набраться опыта", - поделился он с корреспондентом "Тюменской линии".

Компания "Железный Мастер" работает в Тюмени с 2009 года. Коллектив, по словам Николая Шабанова, творческий и ответственный.

Борис Олейник

Теги: кузнечное дело

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