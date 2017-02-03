4 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в ТЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется скрининг-осмотр кожи с дерматоскопией.
Этот день в истории:
1648 - запорожские казаки подняли восстание против поляков.
1719 - Петр I подписал указ о проведении первой ревизии - переписи податного населения России.
1722 - введение в России "Табели о рангах".
1810 - Александр I ответил отказом на просьбу Наполеона руки его сестры - великой княжны Анны Павловны.
1861 - в столице штата Алабама городе Монтгомери представители шести отделившихся южных штатов провозгласили образование Конфедеративных Штатов Америки.
1868 - вышел первый номер журнала "Отечественные записки" под редакцией Николая Некрасова.
1873 - родился Михаил Пришвин, русский и советский писатель.
1881 - родился Яков Протазанов, один из основателей российского и советского кинематографа.
1902 - русские студенты начали акции протеста против установления правительственного контроля за студенческими организациями.
1945 - началась крымская конференция глав держав антигитлеровской коалиции (Рузвельта, Черчилля, Сталина).
1974 - Мао Цзедун объявил о начале в Китае новой культурной революции.
2003 - с карты мира исчезла Югославия. Вместо него появился Союз Сербии и Черногории.