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4 февраля - события дня

17:59 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ТЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется скрининг-осмотр кожи с дерматоскопией.

Этот день в истории:

1648 - запорожские казаки подняли восстание против поляков.

1719 - Петр I подписал указ о проведении первой ревизии - переписи податного населения России.

1722 - введение в России "Табели о рангах".

1810 - Александр I ответил отказом на просьбу Наполеона руки его сестры - великой княжны Анны Павловны.

1861 - в столице штата Алабама городе Монтгомери представители шести отделившихся южных штатов провозгласили образование Конфедеративных Штатов Америки.

1868 - вышел первый номер журнала "Отечественные записки" под редакцией Николая Некрасова.

1873 - родился Михаил Пришвин, русский и советский писатель.

1881 - родился Яков Протазанов, один из основателей российского и советского кинематографа.

1902 - русские студенты начали акции протеста против установления правительственного контроля за студенческими организациями.

1945 - началась крымская конференция глав держав антигитлеровской коалиции (Рузвельта, Черчилля, Сталина).

1974 - Мао Цзедун объявил о начале в Китае новой культурной революции.

2003 - с карты мира исчезла Югославия. Вместо него появился Союз Сербии и Черногории.

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