В Ялуторовске открылась выставка "Поэзия вышивки прошлого"

ntmn.ru

Жители Ялуторовска знакомятся с уникальными вышитыми картинами конца XIX - первой половины XX веков. В краеведческом музее "Ялуторовского музейного комплекса" открылась выставка "Поэзия вышивки прошлого" частного московского коллекционера старинной вышивки Оксаны Лузан.

Среди тематического разнообразия картин – библейские сюжеты, иллюстрации русских сказок, пейзажи, портреты известных писателей, а также вышивки по известным произведениям: "Девушка в платке" Алексея Веницианова, "Три богатыря" Виктора Васнецова, "Охотники на привале" Василия Перова, "Лунная ночь" Ивана Крамского.

Особое место в коллекции занимают вышитые портреты известных писателей и поэтов. Техника вышивки портретов, по оценке специалистов, всегда считалась сложной. Схемы составлялись вручную, а палитра ниток была скромной. Поэтому вышитые картины "Прощание Александра Сергеевича Пушкина с Черным морем" по картине Ивана Айвазовского, "А.С. Пушкин" по картине Василия Тропинина, "Портрет Льва Николаевич Толстого" по картине Николая Ге считаются "жемчужиной" коллекции.

Особое место на выставке занимают работы, выполненные мастерицами во время Великой Отечественной войны. Несмотря на скромность сюжетов и бедность цветовой гаммы, эти картины несут колоссальную эмоциональную нагрузку.

Работы собраны из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Рязани, Екатеринбурга, Ишима. Как отмечает Оксана Лузан, картины она приобретает в комиссионных магазинах, на блошиных рынках, у коллекционеров, чтобы сохранить наследие, доставшееся от бабушек и прабабушек.

Оксана Лузан – экономист по профессии, а рукоделие, в частности, разные виды вышивки – любимое хобби.

Выставка продолжит работу до 31 марта 2017 года.

Борис Олейник