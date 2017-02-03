Роспотребнадзор подтвердил безопасность китайских мандаринов

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Лабораторные исследования не подтвердили наличие вируса гриппа и ротавирусной инфекции на фруктах из Китая, сообщает управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Разъяснение, опубликованное на сайте службы, связано с распространением сообщений через мессенджеры в ряде регионов о якобы поставке в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики мандаринов и бананов, зараженных вирусом гриппа и ротавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор напоминает о том, что грипп передается от человека к человеку. Основные пути передачи: воздушно-капельный и контактно-бытовой. Заразиться можно через выделения больного человека. При попадании на предметы вирусы остаются жизнеспособными только в течение 2-8 часов. При этом через питьевую воду и продукты питания вирусы гриппа не передаются.

Источником ротавирусной инфекции является больной человек, или вирусоноситель. В быту заражение происходит при уходе за больным и общении с ним через руки, загрязненные выделениями больного. Руками загрязняются посуда, игрушки, белье, а также пища и вода. На руках вирус может сохраняться не менее четырех часов.

Все фрукты и овощи перед употреблением необходимо тщательно мыть. Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Соб. инф.