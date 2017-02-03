Начался сбор предложений в "Народную программу: КОРЕННЫЕ – 2021"

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Определение национальной принадлежности – одна из главных тем, которая должна войти в "Народную программу: КОРЕННЫЕ – 2021", к формированию которой приступила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Такую точку зрения высказал президент общественного движения "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера "Ямал – потомкам" Эдуард Яунгад.

"Мы уже несколько лет обсуждаем и рассматриваем вопрос документального подтверждения национальности. Совершенно ясно, что для коренных малочисленных народов Севера данный нюанс является препятствием в применении своих прав. Сделано и рассмотрено немало вариантов решения проблемы. Тема деликатная, но из стадии подготовки мы должны, совместно с региональными коллегами, переводить ее в более активную фазу", - подчеркнул он.

Сбор предложений в "Народную программу: КОРЕННЫЕ – 2021" начался 1 февраля 2017 года по инициативе Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

"Народная программа: КОРЕННЫЕ – 2021" отразит список целей, задач, направлений работы, основныхприоритетов Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и будет представлена на Съезде Ассоциации в Ямало-Ненецком автономном округе 24 марта этого года, - пояснил президент ассоциации, депутат Государственной думы РФ Григорий Ледков. - Ее цель – завершение создания системы механизмов, обеспечивающих правовой, экономический статус коренных малочисленных народов, который учитывает реальные интересы и потребности в том объеме, которые позволяют нашим народам достойно жить и развиваться в соответствии с современными реалиями и международными стандартами".

Борис Олейник