Светлана Иванова: у Московского муниципального образования большой потенциал

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Ремонт сельской библиотеки и детсада, развитие инвестпроектов, взаимодействие органов власти и жителей - темы рабочей поездки главы Тюменского района Светланы Ивановой в Московское муниципальное образование.

Межпоселенческая сельская библиотека в с. Гусево располагается в старом бревенчатом здании, где когда-то была школа. Одно крыло дома заколочено и не используется около 20 лет. Во втором крыле протекает активная культурная жизнь. Библиотекарь Ирина Шевелева показала главе района и зал с книжными стеллажами, и небольшой музей, и даже молельную комнату, которая очень востребована в селе, где нет храма. При библиотеке работают три клуба для разных возрастных категорий, фонды регулярно пополняются, люди охотно читают, с удовольствием встречаются и общаются здесь. Однако ветхое здание вызывает опасения и у жителей села, и у администрации муниципального образования, и у районного управления культуры. Предложено снести дом или отремонтировать. Решили заколоченную и давно не используемую часть снести (работы по демонтажу и вывозу строительного мусора возьмет на себя администрация Московского МО) , а вторую половину отремонтировать. В 2017 году будет разработана проектно-сметная документация, она пройдет экспертизу. Деньги на ремонт (около 3 млн рублей) выделит бюджет Тюменского района.

Следующим пунктом поездки стал детский сад в п. Московский. Детсад посещают 312 детей, для них созданы прекрасные условия, только в некоторых угловых группах во время сильных морозов становится прохладно. По словам заместителя главы района Ольги Зиминой, капремонт запланирован в 2019 году, а до тех пор заведующей Анастасии Вальковской рекомендовали проверить утепление окон и дверей. МУП ЖКХ поручено проверить систему отопления.

Во время рабочих поездок глава района всегда встречается с предпринимателями. Одно из крупных предприятий Московского МО – компания "Бисквитный двор". Их продукцию любят жители не только муниципалитета, но и Тюмени, где расположены четыре магазина. Генеральный директор Александр Шарий показал производственный цех и рассказал о предприятии.

"Мы открылись в 1998 году, начали работать в Тюмени, а в 2011 году перебрались в поселок Московский, потому что надо было расширять производство. На предприятии трудятся около 100 человек, многие из них – местные жители. Мы запускаем новый цех замороженных полуфабрикатов, чтобы хозяйки могли в любой момент достать из морозилки пирог и быстро приготовить", - пояснил Александр Шарий.

Еще одно успешное предприятие в поселке Московском – ООО "Чистая вода". В цехе трудятся около четырех десятков человек. Предприятие оснащено современным оборудованием, использованные бутыли обрабатывают озонированной водой. Действует лаборатория, которая постоянно проверяет качество продукции. Вода из скважины проходит все ступени очистки, минерализуется и разливается в емкости. Доставку по району и городу выполняют десять машин. На предприятии тоже работает немало жителей Тюменского района, в том числе и из Успенки, а также горожане. Сотрудники довольны и условиями труда, и заработной платой.

Светлана Иванова отметила, что у Московского муниципального образования есть все возможности стать лидером среди других МО района. Здесь нет проблем с безработицей, качественно работает жилищно-коммунальное хозяйство, есть все учреждения социальной сферы и все они в хорошем состоянии. Глава акцентировала внимание руководителей администрации муниципального образования на более внимательной работе с гражданами, отметив положительный пример местной думы, которую возглавляет депутат Иван Глоба. Она посоветовала заместителю главы по социальным вопросам Московского МО Ирине Обиход наладить тесное взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и образования, использовать их потенциал для жителей с максимальной отдачей, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Соб. инф.