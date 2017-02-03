Автоинспекторы взяли под особый контроль федеральные дороги области

Фото ГИБДД Тюменской области

Госавтоинспекция Тюменской области взяла под особый контроль федеральные дороги региона. До середины февраля здесь будет нести службу максимальное число нарядов ДПС.

Наряды спецбатальона ДПС выдвинулись для оказания помощи территориальным подразделениям Госавтоинспекции в Тобольский, Уватский, Омутинский районы. Под их контролем самые аварийные участки федеральных автодорог Тюмень - Ханты-Мансийск и Тюмень - Омск.

В январе на федеральных дорогах области погибли 16 человек, 63 человека ранены, напоминает Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы в ручном режиме контролируют скоростной режим. 22 передвижных прибора автоматической фотовидеофиксации фиксируют превышение скорости на магистралях. В 2017 году с их помощью выявлены около 10 тыс. фактов превышения скорости, наложены более 5 млн рублей штрафов.

ГИБДД призывает водителей снизить скорость на трассах хотя бы в среднем на 5-10 км в час.

Соб. инф.