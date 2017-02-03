Рыбная отрасль поможет развитию региона, считает Владимир Якушев

admtyumen.ru

Одной из точек роста для региона назвал развитие рыбной отрасли губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Тобольский район.

Он отметил, что правительство активно поддерживает это направление, есть программы по рыбопереработке и мощные проекты в Тюменском районе.

"Что касается озера Волково в Тобольском районе, мы от него не отступили, хотя в финансовом плане проект непростой. Кризис повлиял и интересантов стало меньше. Желательно найти еще кого-то от бизнеса, так как бюджет развития становится все меньше и меньше, и только за за счет него финансировать проект мы не в состоянии. С одной компанией мы ведем переговоры, они заинтересованы, надеемся, что все реализуем", - пояснил губернатор.

Напомним, проект по строительству племенного центра холодноводного рыбозавода на озере Волково в Тобольском районе был принят в 2005 году. Строительство несколько раз прерывалось и, в конце концов, было заморожено. Компания "Тюмень-Инжиниринг", которая занялась корректировкой проекта, планирует достроить завод с учетом новых технологий, которые появились в отрасли за последние годы.

В частности, предполагается замена устаревшего оборудования и расширение товарного производства рыбы и мальков ценных пород рыб. На объекте вместо старых бетонных бассейнов установят современные аналоги из пластика, оборудованные системой полной очистки воды. Все производство будет автоматизировано с помощью последних разработок. В результате мощность инкубационного цеха вырастет по сравнению со старым проектом в полтора раза, в четыре раза - выпуск товарной стерляди. Появятся линии производства мальков и живого корма, не предусмотренные прошлым проектом.

Строительство газопровода к объекту, закуп и монтаж современного рыбоводного оборудования, пусконаладочные работы и ввод центра в эксплуатацию планируется завершить в 2017 году. Новый проект позволит племенному центру выращивать более 152 млн личинок сиговых рыб и более 57 тонн товарной стерляди средней массой 500 г.

"Направление рыбной отрасли мы рассматриваем как одну из точек роста нашего региона - это и переработка, и восстановление рыбодобычи особой рыбы на озерах. В советские времена на юге Тюменской области, где много озер, добывали огромное количество рыбы. Сейчас мы серьезно не дотягиваем, но рост идет, особенно в Казанском, Бердюжском районах, в юго-восточной части региона", - рассказал Владимир Якушев.

Он отметил, что на севере нефтегазовые компании, которые ведут разработку недр, на покупку рыбной молоди тратят серьезные деньги.

"Такие компании, как "НОВАТЭК", которая работает в порту Сабетта, "Газпром нефть" и другие, кто работает близко к шельфу и рядом с такими серьезными реками, как Обь, проводят восстановительные мероприятия и закупают огромное количество рыбной молоди. Есть спрос, и если мы предложим им товар, то сможем серьезно развить отрасль и создать новые рабочие места", - выразил мнение глава региона.

Дарья Казакова