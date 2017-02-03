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Рыбная отрасль поможет развитию региона, считает Владимир Якушев

13:10 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: Тобольск - новое лицо региона

Одной из точек роста для региона назвал развитие рыбной отрасли губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Тобольский район.

Он отметил, что правительство активно поддерживает это направление, есть программы по рыбопереработке и мощные проекты в Тюменском районе.

"Что касается озера Волково в Тобольском районе, мы от него не отступили, хотя в финансовом плане проект непростой. Кризис повлиял и интересантов стало меньше. Желательно найти еще кого-то от бизнеса, так как бюджет развития становится все меньше и меньше, и только за за счет него финансировать проект мы не в состоянии. С одной компанией мы ведем переговоры, они заинтересованы, надеемся, что все реализуем", - пояснил губернатор.

Напомним, проект по строительству племенного центра холодноводного рыбозавода на озере Волково в Тобольском районе был принят в 2005 году. Строительство несколько раз прерывалось и, в конце концов, было заморожено. Компания "Тюмень-Инжиниринг", которая занялась корректировкой проекта, планирует достроить завод с учетом новых технологий, которые появились в отрасли за последние годы.

В частности, предполагается замена устаревшего оборудования и расширение товарного производства рыбы и мальков ценных пород рыб. На объекте вместо старых бетонных бассейнов установят современные аналоги из пластика, оборудованные системой полной очистки воды. Все производство будет автоматизировано с помощью последних разработок. В результате мощность инкубационного цеха вырастет по сравнению со старым проектом в полтора раза, в четыре раза - выпуск товарной стерляди. Появятся линии производства мальков и живого корма, не предусмотренные прошлым проектом.

Строительство газопровода к объекту, закуп и монтаж современного рыбоводного оборудования, пусконаладочные работы и ввод центра в эксплуатацию планируется завершить в 2017 году. Новый проект позволит племенному центру выращивать более 152 млн личинок сиговых рыб и более 57 тонн товарной стерляди средней массой 500 г.

"Направление рыбной отрасли мы рассматриваем как одну из точек роста нашего региона - это и переработка, и восстановление рыбодобычи особой рыбы на озерах. В советские времена на юге Тюменской области, где много озер, добывали огромное количество рыбы. Сейчас мы серьезно не дотягиваем, но рост идет, особенно в Казанском, Бердюжском районах, в юго-восточной части региона", - рассказал Владимир Якушев.

Он отметил, что на севере нефтегазовые компании, которые ведут разработку недр, на покупку рыбной молоди тратят серьезные деньги.

"Такие компании, как "НОВАТЭК", которая работает в порту Сабетта, "Газпром нефть" и другие, кто работает близко к шельфу и рядом с такими серьезными реками, как Обь, проводят восстановительные мероприятия и закупают огромное количество рыбной молоди. Есть спрос, и если мы предложим им товар, то сможем серьезно развить отрасль и создать новые рабочие места", - выразил мнение глава региона.

Дарья Казакова

Теги: рыбопереработка , рыборазведение , Владимир Якушев , озеро Волково , Тобольский район
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