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Ярковские животноводы поставили рекорд

13:00 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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50 тонн в сутки превысил валовой надой молока в животноводстве Ярковского района.

"От имени администрации Ярковского муниципального района и от себя лично сердечно поздравляю вас с высоким достижением животноводов! Благодаря добросовестному отношению к выполнению поставленных задач валовой надой молока превысил отметку в 50 тонн в сутки. Этот результат является рекордным за новейшую историю Ярковского района. Это общая победа руководителей хозяйств, животноводов, ветеринаров и агрономов. Энтузиазм и взаимовыручка, грамотное планирование кормления и содержания животных, применение новейших технологий и разработок в отрасли позволили получить максимальный удой", - подчеркнул глава района Евгений Щукин.

По его словам, животноводы сделали все, чтобы еще раз подтвердить профессиональные качества, и еще раз доказали, что сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики, а крепкое крестьянство - опора государства, сообщает пресс-служба администрации Ярковского района.

Соб. инф.

Теги: Евгений Щукин , животноводство , молоко , АПК , Ярковский район

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