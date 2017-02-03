Ярковские животноводы поставили рекорд

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50 тонн в сутки превысил валовой надой молока в животноводстве Ярковского района.

"От имени администрации Ярковского муниципального района и от себя лично сердечно поздравляю вас с высоким достижением животноводов! Благодаря добросовестному отношению к выполнению поставленных задач валовой надой молока превысил отметку в 50 тонн в сутки. Этот результат является рекордным за новейшую историю Ярковского района. Это общая победа руководителей хозяйств, животноводов, ветеринаров и агрономов. Энтузиазм и взаимовыручка, грамотное планирование кормления и содержания животных, применение новейших технологий и разработок в отрасли позволили получить максимальный удой", - подчеркнул глава района Евгений Щукин.

По его словам, животноводы сделали все, чтобы еще раз подтвердить профессиональные качества, и еще раз доказали, что сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики, а крепкое крестьянство - опора государства, сообщает пресс-служба администрации Ярковского района.

Соб. инф.