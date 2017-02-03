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"Рубин" VS "Дизель"  

12:27 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги проведет тюменский "Рубин"  с местным "Дизелем" в Пензе 3 февраля.

Набрав 66 очков, этот коллектив занимает 16 место в таблице. От идущего двенадцатым "Рубина" он отстают на 5 баллов.  Поединок с тюменцами станет для дизелистов третьим в серии из четырех домашних встреч. В двух предыдущих матчах они уступили по буллитам челябинскому "Челмету" (3:4) и с запасом одолели "Южный Урал" из Орска (7:3). В этом матче хозяевам дважды приходилось отыгрываться, но в третьем периоде они окончательно склонили чашу весов на свою сторону. По дублю на свой счет записали представители пензенского клуба Александр Мокшанцев и Дмитрий Тарасов.

Всего в 23 домашних матчах "Дизель" одержал 14 побед. В том числе, 13 в основное время. В свою очередь, "Рубин" выиграл 13 из 22 поединков на выезде. В прошлом сезоне тюменцы заработали в Пензе 2 балла, добившись успеха по буллитам – 2:1. Победу сибирякам принес Ячменёв. В сезоне 2014-2015 годов тюменцы уступили на площадке "Дизеля" в основное время – 1:2.

Через два дня после матча с "Рубином" подопечные Лопушанского примут курганское "Зауралье", а затем завершат регулярный чемпионат четырьмя выездными встречами, сообщает пресс-служба тюменского клуба. 

Теги: хоккей , ХК Рубин , ВХЛ

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