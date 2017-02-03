Туристов в Тюмень привлекут уютные хостелы и эксклюзивный шоколад

koykomesto24.ru

Развитие сети недорогих гостиниц и хостелов поможет привлечь поток туристов в Тюмень, считает молодой предприниматель Наталия Черновол.

В 2016 году она реализовала в Тюмени инвестпроект почти на 1,5 млрд рублей. Полупустующее здание для офисов команда Наталии превратила в уютный хостел "Койко-место", создала рабочие места и с сентября принимает гостей со всей России. Главные преимущества нового хостела: относительно небольшая цена за проживание, уютные номера и закрытая парковка.

"В бизнесе я не новичок, поэтому с семьей мы быстро изучили рынок и решили открыть хостел – одну из самых востребованных форм организации временного проживания. Принимаем туристов, командированных, байкеров и всех, кто желает познакомиться с Тюменью и Тюменской областью", - рассказала Наталия Черновол.

Особое внимание она уделила оформлению хостела – его обстановка напоминает советские годы. Одни комнаты выглядят, как купе поезда, в других на стенах появились вырезки из старых журналов и грамоты 60-х годов. Среди особенных предметов - тумбочка-нефтяная бочка, гамак, антикварный стул желаний, библиотека с собранием лучших советских книг и периодики.

"Всего у нас восемь комнат, в день мы принимаем от восьми до десяти гостей. В будни хостел заполнен примерно на треть, к праздникам - больше. Иногда приезжают целыми спортивными командами или группами друзей", - рассказала Наталия.

Активно изучает ее команда и рынок гостиничных услуг в городе. Прежде чем открыть хостел, Наталия сама стажировалась в одном из известных тюменских отелей. По ее словам, это помогло изучить гостиничный бизнес изнутри, а после обучить своих сотрудников.

Привлечь туристов, по мнению хозяйки хостела, поможет и еще одна услуга – изготовление эксклюзивных сувениров. Несколько лет Наталия Черновол занимается мыловарением и производством шоколада ручной работы. Пока на них размещается логотип хостела "Койко-место". Позже Наталья планирует расширить ассортимент и предлагать эксклюзивное тюменское мыло и шоколад ручной работы туристам.

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Евгения Шевцова