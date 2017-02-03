МЧС России совершенствует управленческую структуру

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Под контролем Сибирского регионального центра МЧС России, расположенном в Красноярске находится безопасность жизнедеятельности населения 27 субъектов Федерации Сибири, Урала и Дальнего Востока. Это 75% территории Российской Федерации.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что с 1 февраля 2017 года подразделения министерства, дислоцированные на территории Дальнего Востока, переходят в подчинение Сибирского регионального центра (СРЦ). Это очередной этап реформирования управленческой структуры министерства по чрезвычайным ситуациям. Ранее, с 1 января в подчинение Сибирского регионального центра переведены уральские подразделения МЧС России.

"Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала и Дальнего Востока, - отмечено в сообщении пресс-службы МЧС России. - Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации, несут службу по предназначению и получат дальнейшее техническое, социально-бытовое и профессиональное развитие".

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает совершенствовать структуру за счёт оптимизации управленческого аппарата в пользу развития пожарно-спасательных и других реагирующих служб. Эффективность деятельности министерства основывается на профессиональном потенциале специалистов, активном внедрении инновационных спасательных, информационных и мониторинговых технологий, на применении более совершенной техники и оборудования. Кроме того, МЧС России продолжает целенаправленную работу по повышению качества функционирования и уровня ответственности единой госсистемы предупреждения чрезвычайных ситуаций на уровне региональных, муниципальных властей и органов местного самоуправления.

Рабочая встреча начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенанта Сергея Диденко и губернатора Тюменской области Владимира Якушева, которая прошла в январе в Тюмени, продемонстрировала взаимную заинтересованность в совершенствовании системы комплексной защиты населения и территории уральского региона. Руководители, сообщает пресс-служба МЧС России, обсудили эффективность задач по предупреждению и прогнозированию природных и техногенных рисков, характерных для Тюменской области.

Сергей Диденко положительно оценил деятельность системы предупреждения региона и прогрессивное отношение властных структур к вопросам защиты населения.

"В субъекте к этому вопросу относятся ответственно и профессионально, взвешенно определяя задачи, грамотно управляя процессами, касающимися комплексной безопасности. Однако, любая система подлежит развитию и совершенствованию и мы наметили перспективы, которые способны вывести нашу общую работу на новый уровень", - прокомментировал итоги встречи генерал Диденко.

В свою очередь Владимир Якушев высоко отозвался об оснащенности и подготовленности оперативных и управленческих структур МЧС, дислоцированных на территории области. Проинформировал генерала Диденко, что уже сегодня на повестке дня подготовка к весеннему паводку и сезону природных пожаров. "Работа идет, и со временем она будет только усиливаться. При этом, решаются вопросы совершенствования работы муниципальных органов управления в области безопасности жизнедеятельности населения", - подчеркнул губернатор Тюменской области.