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Редкие книги XVIII-XX веков доступны тюменцам

17:04 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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33 отреставрированные книги расположились на выставке "Возрожденные к жизни" в холле второго этажа областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 89). Из редкого фонда взяты прижизненные издания авторов и первые издания некоторых произведений XVIII-XX веков.

Как сообщает пресс-служба научной библиотеки, специалисты Федерального центра консервации библиотечного фонда в Санкт-Петербурге восстановили книгу французского писателя и ученого Бернара Ле Бовье де Фонтенеля "Разговоры о множестве миров" в русском переводе от 1740 года. Особая деликатность питерских реставраторов потребовалась также изданию 1765 года "История о разорении Трои, столичного града Фригийского царства из разных древних писателей собранная, против первого издания пятым тиснением напечатана".

Примечательна на выставке книга Norvins de M. Histoire de Napoleon, вышедшая в Париже в 1839. "Наполеон" Норвена – это изначально четырехтомное издание (1827–1828), которое имело огромный успех в период всеобщей ненависти к Бурбонам, накануне революции 1830 года. В издании 1839 года объединены все тома.

На выставке можно увидеть книги по медицине из "Коллекции медицинской библиотеки", которая насчитывает 1 тыс. 012 экземпляров (более 800 наименований) отечественной и зарубежной медицинской литературы и охватывают период более 100 лет (с 1845 по 1945 год).

Гости познакомятся с книгами из коллекции иностранная литература. Фонд редкой иностранной книги выделен в библиотеке им. Д.И. Менделеева с 2009 года, насчитывает 454 экземпляра и охватывает период с 1809 по 1945 год.  Книги интересны особым типографским шрифтом, иллюстрациями, переплетом, владельческими штампами и штампами библиотек, издательскими марками.

Ирина Ромашкина

Теги: выставка , книги

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