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Студенты и молодые бизнесмены проведут ночь в технопарке

17:48 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tmn-id.ru

"Ночь в Технопарке" начнется в 19 часов в Тюменском технопарке 10 февраля. Мероприятие пройдет в рамках Школы инновационного мышления.

По словам директора технопарка Андрея Саносяна, для построения современной экономики невозможно ограничиться только финансовой и инфраструктурной поддержкой бизнеса.

"Главный ресурс – это человек, необходимо учить предпринимателей мыслить нестандартно, работать с идеями, не ограничивать себя имеющимися решениями. Поэтому наша задача предоставить студентам и молодым предпринимателям максимальные возможности для развития, приобретения знаний, обмена опытом и общения со экспертами международного и всероссийского масштаба", - пояснил Андрей Саносяна.

Ключевым событием ночи станет дискуссионная площадка, посвященная развитию IT-технологий и исследованиям в области искусственного интеллекта, в рамках которой пройдет лекция Стэнфордского университета, сообщает УК "Индустриальные парки Тюменской области".

На протяжении мероприятия будет работать проект "Инфопарк", знакомство с профессиями будущего, интерактивная экскурсия и презентация возможностей технопарка, полигон "РобоКвест", мастер-класс по 3D-моделированию Центра робототехники и АСУ Тюменской области, выездная экспозиция музея "Атом" и др.

Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна предварительная регистрация. Зарегистрироваться на мероприятие можно на портале или отправить письмо на электронный адрес tehnopolis72@bk.ru. Дополнительная информация по телефону 534-000, доб. 1028, 1023, 1019. 

Теги: индустриальные парки , Андрей Саносян , бизнес , тюменский технопарк , инфопарк , IT-технологии , студенты

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