Студенты и молодые бизнесмены проведут ночь в технопарке
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"Ночь в Технопарке" начнется в 19 часов в Тюменском технопарке 10 февраля. Мероприятие пройдет в рамках Школы инновационного мышления.
По словам директора технопарка Андрея Саносяна, для построения современной экономики невозможно ограничиться только финансовой и инфраструктурной поддержкой бизнеса.
"Главный ресурс – это человек, необходимо учить предпринимателей мыслить нестандартно, работать с идеями, не ограничивать себя имеющимися решениями. Поэтому наша задача предоставить студентам и молодым предпринимателям максимальные возможности для развития, приобретения знаний, обмена опытом и общения со экспертами международного и всероссийского масштаба", - пояснил Андрей Саносяна.
Ключевым событием ночи станет дискуссионная площадка, посвященная развитию IT-технологий и исследованиям в области искусственного интеллекта, в рамках которой пройдет лекция Стэнфордского университета, сообщает УК "Индустриальные парки Тюменской области".
На протяжении мероприятия будет работать проект "Инфопарк", знакомство с профессиями будущего, интерактивная экскурсия и презентация возможностей технопарка, полигон "РобоКвест", мастер-класс по 3D-моделированию Центра робототехники и АСУ Тюменской области, выездная экспозиция музея "Атом" и др.
Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна предварительная регистрация. Зарегистрироваться на мероприятие можно на портале или отправить письмо на электронный адрес tehnopolis72@bk.ru. Дополнительная информация по телефону 534-000, доб. 1028, 1023, 1019.