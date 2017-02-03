Тюменские населенные пункты получат четкие границы

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Вопрос качества подготовки землеустроительной документации по описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон для внесения сведений о координатном описании этих границ в Единый государственный реестр недвижимости обсудили участники совещания в управлении Росреестра по Тюменской области.

Среди участников - руководитель управления Владимир Кораблёв, заместители руководителя, начальники профильных отделов управления, представители филиала ФГБУ "ФКП Ростреестра" по Тюменской области, Главного управления строительства Тюменской области, администрации Ишима и Института территориального планирования "Град". Было отмечено, что эта работа актуальна для федеральных, региональных, муниципальных органов власти, граждан и бизнес-сообщества, так как полнота реестра недвижимости выполняет общегосударственную функцию – обеспечивает эффективность управления имуществом, и в первую очередь, земельными ресурсами.

Наличие предусмотренных законом сведений позволит инвестору осуществить выбор земельного участка, сократит сроки выполнения работ по формированию выбранных земельных участков, а также гарантирует соблюдение имущественных прав при последующем использовании объектов недвижимости, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области.