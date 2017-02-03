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"Единая Россия" проведет мониторинг МФЦ

17:26 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Предоставление государственных услуг населению таким образом, чтобы это было комфортно, удобно и с минимумом бюрократии стало главной темой обсуждения на дискуссионной площадке "Качество государства" в ходе XVI съезда партии "Единая Россия".

Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения Андрей Артюхов, принимая участие в заседании Межрегионального координационного совета "Единой России" по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО.

По его словам, на площадке представители разных регионов обменялись опытом в том числе и по работе многофункциональных центров. "Во всех субъектах ситуация различная, но в целом данная система показала себя с хорошей стороны", — подчеркнул он. 

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", Андрей Артюхов отметил, что в Тюменской области услугами МФЦ охвачены более 90% жителей. По установленным нормативам на 5 тыс. человек должно приходиться одно окно МФЦ: "В нашем регионе этот показатель уже перевыполнен и равен 4 тысячам 100 посетителям. В этом году "Единая Россия" планирует на региональном уровне провести мониторинг многофункциональных центров и с помощью опросов населения проанализировать, насколько эффективно они работают".

На дискуссионной площадке "Качество государства" также активно обсуждались работа судебных приставов и меры по борьбе с коррупцией, отметил секретарь Тюменского регионального отделения. "Речь шла и о совершенствовании 44 федерального закона, касающегося регулирования сферы госзакупок. Закон в целом считается положительным, но в нем еще много недостатков. Депутат Государственной думы Антон Гетта призвал нас активнее взаимодействовать для того, чтобы усовершенствовать его. Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сделал упор на чистоту рядов партии, рядов государственных служащих и рассказал о новых законопроектах, в частности о том, что касается повышения сроков наказания за злоупотребление при госзакупках для государственных и муниципальных учреждений"", – рассказал Артюхов.

                             

Теги: Единая Россия , Андрей Артюхов , Эрнест Валеев , МФЦ

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