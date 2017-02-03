В Тюменской области налоговые поступления выросли на двадцать два процента

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62,8 млрд рублей составили налоговые поступления в консолидированный бюджет Тюменской области на 1 января 2017 года, что больше на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области.

Структура доходов бюджета региона главным образом сформирована за счет налога на доходы физических лиц (45,8%), налога на прибыль организаций (22,7%), имущественных налогов (18,4 %) и налогов на совокупный доход (6 %).

Объем поступлений налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта, вырос на 67% (5,7 млрд рублей) по отношению к 2015 году и составил 14,2 млрд рублей. Совокупные поступления НДФЛ в бюджет Тюменской области от всех категорий налогоплательщиков составили 28,7 млрд рублей, превысив соответствующий показатель января - декабря 2015 года на 4,9% или на 1,4 млрд рублей. Рост поступлений в январе-декабре 2016 года на 17% отмечен по имущественным налогам, объем которых в абсолютном выражении сложился на уровне 11,6 млрд рублей. Налоги на совокупный доход принесли консолидированному бюджету региона 3,8 млрд рублей.

В целом, за 2016 год объем налоговых доходов, администрирование которых осуществляет УФНС России по Тюменской области, составил 81,2 млрд рублей.

Налоговые доходы в федеральный бюджет сложились на уровне 18,5 млрд рублей. Основными источниками поступлений стали налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (75,1%), налог на добычу полезных ископаемых - нефть (8,5%), налог на прибыль организаций (6,8%) и акцизы (6,8%). Так, поступления НДС составили около 14 млрд рублей, НДПИ (нефть) — более 1,5 млрд рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления акцизов увеличились более чем на 512 млн рублей и принесли федеральному бюджету 1,3 млрд рублей. При росте налога на прибыль организаций 28,7% показатель составил 1,3 млрд рублей.