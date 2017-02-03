Золотой знак отличия ГТО поможет абитуриентам тюменских вузов

Фото ИА "Тюменская линия"

Абитуриенты 2017 года поступления смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ во всех тюменских вузах.

К итоговому результату каждый обладатель золотого знака отличия ГТО, в зависимости от выбранного учебного заведения, сможет прибавить от одной до десяти единиц.

Как рассказала на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова, в 2016 году абитуриенты уже успели воспользоваться данной возможностью.

"В 2016 году нам удалось очень плотно поработать с вузами. В этом году они все подтвердили информацию о том, что участвуют в программе. От одного до десяти баллов дается дополнительно за золотой значок. Но только за золотой. За серебро и за бронзу, к сожалению, пока ничего не дают. Такая программа уже оказалась популярной в прошлом году поступления у абитуриентов и отрадно, что в этот раз ее поддерживают все учебные заведения", - рассказала она.

Корреспондент "Тюменской линии" решил изучить новые правила приема на обучение по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в пяти тюменских вузах.

Больше всего добавит абитуриенту 2017 года аграрный университет. Согласно п. 4.8.2. правил приема на обучение по образовательным программам каждый обладатель золотого знака отличия ГТО может рассчитывать на десять баллов.

По пять баллов к результатам ЕГЭ получат обладатели высшего знака отличия ГТО, если решат поступать в 2017 году в Тюменский индустриальный университет и в Тюменский государственный институт культуры. Такие данные приведены в п. 4.3 правил приема в ТИУ и в п. 6.4. правил приема в ТГИК.

Прибавку в три балла получат все, кто подаст документы на поступление в Тюменский государственный университет летом 2017 года и предоставит подтверждающую информацию о золотом знаке отличия ГТО. Так гласит п. 8.6.3. правил приема в классический университет. Интересно, что в 2016 году подобного подарка университет поступающим не предоставлял.

Меньше всего баллов добавит к результатам ЕГЭ владельцам золотых значков ГТО Тюменский государственный медицинский университет. Как гласит п. 42 правил приема в учебное заведение Министерства здравоохранения, абитуриент 2017 года с таким индивидуальным достижением улучшит результаты на один балл.

Для того чтобы воспользоваться подобной возможностью, будущие студенты должны заранее подготовить документы к приему в вузы. Их можно получить после сдачи нормативов.

В 2017 году к выполнению заданий приступят 27,5 тыс. учащихся Тюменской области. Чтобы стать участником движения комплекса ГТО, необходимо пройти регистрацию на портале, выбрать удобный для себя центр тестирования, получить медицинскую справку-допуск в поликлинике и готовиться к прохождению испытаний. Порядок и основания получения золотого знака отличия ГТО приведены на сайте комплекса.

Владислав Соколов