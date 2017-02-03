up

3.02.2017 пятница

EUR 64.7307

USD 59.9858

В Тюмени -17..-19 С 2 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Золотой знак отличия ГТО поможет абитуриентам тюменских вузов

16:38 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Абитуриенты 2017 года поступления смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ во всех тюменских вузах.

К итоговому результату каждый обладатель золотого знака отличия ГТО, в зависимости от выбранного учебного заведения, сможет прибавить от одной до десяти единиц.

Как рассказала на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова, в 2016 году абитуриенты уже успели воспользоваться данной возможностью.

"В 2016 году нам удалось очень плотно поработать с вузами. В этом году они все подтвердили информацию о том, что участвуют в программе. От одного до десяти баллов дается дополнительно за золотой значок. Но только за золотой. За серебро и за бронзу, к сожалению, пока ничего не дают. Такая программа уже оказалась популярной в прошлом году поступления у абитуриентов и отрадно, что в этот раз ее поддерживают все учебные заведения", - рассказала она.

Корреспондент "Тюменской линии" решил изучить новые правила приема на обучение по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в пяти тюменских вузах.

Больше всего добавит абитуриенту 2017 года аграрный университет. Согласно п. 4.8.2. правил приема на обучение по образовательным программам каждый обладатель золотого знака отличия ГТО может рассчитывать на десять баллов.

По пять баллов к результатам ЕГЭ получат обладатели высшего знака отличия ГТО, если решат поступать в 2017 году в Тюменский индустриальный университет и в Тюменский государственный институт культуры. Такие данные приведены в п. 4.3 правил приема в ТИУ и в п. 6.4. правил приема в ТГИК.

Прибавку в три балла получат все, кто подаст документы на поступление в Тюменский государственный университет летом 2017 года и предоставит подтверждающую информацию о золотом знаке отличия ГТО. Так гласит п. 8.6.3. правил приема в классический университет. Интересно, что в 2016 году подобного подарка университет поступающим не предоставлял.

Меньше всего баллов добавит к результатам ЕГЭ владельцам золотых значков ГТО Тюменский государственный медицинский университет. Как гласит п. 42 правил приема в учебное заведение Министерства здравоохранения, абитуриент 2017 года с таким индивидуальным достижением улучшит результаты на один балл.

Для того чтобы воспользоваться подобной возможностью, будущие студенты должны заранее подготовить документы к приему в вузы. Их можно получить после сдачи нормативов.

В 2017 году к выполнению заданий приступят 27,5 тыс. учащихся Тюменской области. Чтобы стать участником движения комплекса ГТО, необходимо пройти регистрацию на портале, выбрать удобный для себя центр тестирования, получить медицинскую справку-допуск в поликлинике и готовиться к прохождению испытаний. Порядок и основания получения золотого знака отличия ГТО приведены на сайте комплекса.

Владислав Соколов

Теги: абитуриенты , вузы , ТГИК , ТюмГМУ , ТИУ , приемная кампания , ЕГЭ , ТюмГУ , Наталья Проскурякова , ГТО , ГАУ Северного Зауралья
Ранее в сюжете
19.01.2017, 13:23 Рособрнадзор начал видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ
13.01.2017, 10:40 Заявление на сдачу ЕГЭ принимаются до 1 февраля
28.05.2015, 09:56 Тюменские выпускники сдают экзамен по русскому языку
31.03.2015, 17:21 Названо минимальное количество баллов по ЕГЭ для получения аттестата
19.02.2015, 12:51 Тюменский нефтегаз приглашает бесплатно подготовиться к ЕГЭ по физике
05.06.2014, 09:56 Тюменские выпускники сдают обязательный ЕГЭ по математике
03.06.2014, 09:32 ЕГЭ по физике и иностранным языкам в Тюменской области прошел без нарушений

Последние новости

18:10 На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты
18:03 Тюменский кинофестиваль представил образовательный проект для сельских школ
17:59 4 февраля - события дня
17:48 Студенты и молодые бизнесмены проведут ночь в технопарке
17:37 В Тюменской области налоговые поступления выросли на двадцать два процента
17:26 "Единая Россия" проведет мониторинг МФЦ
17:17 Тюменцев приглашают на конкурс экологических традиций
17:15 Тюменские населенные пункты получат четкие границы
17:04 Редкие книги XVIII-XX веков доступны тюменцам Фото
17:01 Владимир Якушев: мультипликативный эффект от проектов СИБУРа важен для региона
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты

Владимир Якушев: мультипликативный эффект от проектов СИБУРа важен для региона

Муниципальная власть и бизнес должны продвигать туристический потенциал региона, уверен губернатор

Политика

"Единая Россия" проведет мониторинг МФЦ

Трое тюменских единороссов представят регион в обновленном совете партии

Депутат Госдумы взял на контроль проблемы жителей Ярково

Экономика

В Тюменской области налоговые поступления выросли на двадцать два процента

Ярковские животноводы поставили рекорд

Светлана Иванова: у Московского муниципального образования большой потенциал

Общество

Тюменский кинофестиваль представил образовательный проект для сельских школ

4 февраля - события дня

Студенты и молодые бизнесмены проведут ночь в технопарке

Спорт

Самого удачливого рыбака на блесну определят на городском чемпионате

Тюменка завоевала серебро на Всемирной зимней универсиаде

Сто жителей региона примут участие в крестьянской эстафете Губернских игр

Происшествия

Предварительно установлена причина смерти ребенка в тюменском картинг-центре

У жителя Абатского полицейские обнаружили партию марихуаны

Под Сургутом тягач смел с трассы две машины
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+