На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты

admtyumen.ru

О проблемах на дороге Вагай - Дубровное - Абаул напомнили губернатору Тюменской области районные журналисты на пресс-конференции в Тобольске.

Владимира Якушева спросили о ремонте и восстановлении мостов в районе деревень Тамбуряны и Карагай, один из которых сгорел, а другой находится в предаварийном состоянии.

Глава региона отметил, что эта дорога находится на постоянном контроле, так как является единственной транспортной артерией, связывающей все поселения Вагайского района.

"Сколько можем, выделяем на нее денег, двигаемся от пункта к пункту и приводим ее в нормативное состояние. Что касается мостов - они в плане строительства, так как заниматься дорожным покрытием, не рассматривая мостовые переходы, нельзя. Определенная сумма на 2017 год выделена", - сообщил Владимир Якушев.

Дарья Казакова