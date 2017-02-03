Владимир Якушев: мультипликативный эффект от проектов СИБУРа важен для региона

admtyumen.ru

Развитие промышленной площадки в Тобольске, создание новых производств, основанных на продукции, выпускаемой СИБУРом, прокомментировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции с журналистами районных и областных СМИ в Тобольске.

"Продукцию такого якорного инвестора нужно активно использовать на нашей территории. Строится завод в Исетском районе по производству биг-бегов. Основным заказчиком, естественно, будет компания СИБУР. В Индустриальном парке "Боровский" также идет строительство предприятия, которое будет выпускать пластиковую упаковку. В этом направлении работа идет, интересанты есть",- отметил он.

Глава региона высказал уверенность, что подобные предприятия, связанные с использованием продукции, выпускаемой нефтехимическим комплексом, появятся в Тобольске и Тобольском районе недалеко от самой промышленной площадки.

Дарья Казакова