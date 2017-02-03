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Тюменский кинофестиваль представил образовательный проект для сельских школ

18:03 03 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
open.az

Образовательный проект по удаленному использованию детского и семейного кино в образовательном процессе для сельских детских учреждений представил оргкомитет Тюменского международного кинофестиваля "Ноль Плюс". Об этом рассказал директор фестиваля по связям с общественностью и международным отношениям Александр Школенко.

Презентация состоялась на круглом столе по инновациям в агропромышленном комплексе в Москве, сообщает "Вcлух.ру".

"У представителей агропромышленного комплекса - тех, кто внедряет инновационные технологии, возник интерес к тому, чтобы дети вместе с профессиональными кинематографистами создавали фильмы в сельских территориях и непосредственно о селе: о профессиях, людях, о быте. Министерство культуры, чей представитель был на мероприятии, предоставило нам право включить в фильмофонд "Ноль Плюс" и мобильное приложение 100 рекомендованных фильмов для школьников, а также программу из 100 видеолекций об истории отечественного кинематографа", - рассказал Александр Школенко.

Соб. инф.

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