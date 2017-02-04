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Тюменцев приглашают сыграть и послушать революционные хиты

09:32 04 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Квартирник "Дай volume революции" пройдет в тюменском коворкинге "Моя территория". На музыкальном вечере прозвучат каверы на известные композиции в исполнении талантливых тюменских музыкантов. Тематика концерта - песни, совершившие революцию в музыке своего времени и ставшие культовыми.

Количество мест на музыкальном вечере ограничено, поэтому заявки от музыкантов принимаются до 9 февраля включительно, сообщает "Mега". Для регистрации нужно связаться с организаторами квартирника и сообщить о своем репертуаре, количестве человек в группе и необходимых для выступления инструментах. Чтобы зарегистрироваться как слушатель, достаточно позвонить организаторам.

Предварительная регистрация в группе коворкинга. Музыкантов и гостей ждут 11 февраля, по адресу: ул. Ванцетти, 1. Начало в 18 часов.

Соб. инф.

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