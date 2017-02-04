Тюменский "Стеклотех" освоил новый вид продукции

Фото управления информационной политики Тюменского района

Выпуск новой бутылки начали на тюменском заводе "Стеклотех". Об этом рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина.

"В связи со вступлением в силу закона о запрете разлива пива в ПЭТ-тару объемом более 2 литров пивовары переходят на альтернативные емкости. В частности, у нас появились новые заказы на бутылку объемом 1 литр. Среди заказчиков - крупные производители, такие как "Балтика" и "Карлсберг", а также партнеры "Стеклотеха" в Казахстане", - рассказала генеральный директор завода.

По словам Елены Острягиной, дает свои плоды и государственная политика, направленная на сокращение потребления алкоголя.

"В этой связи мы рассчитываем на сотрудничество с производителями соков, хотя прекрасно понимаем, что все основные производства этого рода находятся в южных и центральных регионах России", - отметила она.

Соб. инф.