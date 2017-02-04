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Тюменский "Стеклотех" освоил новый вид продукции

12:16 04 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото управления информационной политики Тюменского района

Выпуск новой бутылки начали на тюменском заводе "Стеклотех". Об этом рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина.

"В связи со вступлением в силу закона о запрете разлива пива в ПЭТ-тару объемом более 2 литров пивовары переходят на альтернативные емкости. В частности, у нас появились новые заказы на бутылку объемом 1 литр. Среди заказчиков - крупные производители, такие как "Балтика" и "Карлсберг", а также партнеры "Стеклотеха" в Казахстане", - рассказала генеральный директор завода.

По словам Елены Острягиной, дает свои плоды и государственная политика, направленная на сокращение потребления алкоголя.

"В этой связи мы рассчитываем на сотрудничество с производителями соков, хотя прекрасно понимаем, что все основные производства этого рода находятся в южных и центральных регионах России", - отметила она.

Соб. инф.

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