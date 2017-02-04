Производство овощей увеличилось в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия"

На 4,8% выросло производство овощей закрытого и открытого грунта в Тюменской области, в 2016 году. Об этом сообщает Тюменьстат.

По предварительным данным, овощей в хозяйствах всех категорий региона в минувшем году собрали 178,4 тыс. тонн. В 2015 году этот показатель равнялся 170,3 тыс. тонн. В тоже время в области незначительно снизилась урожайность зерно-бобовых культур и картофеля. Зерна в 2016 году аграрии Тюменской области собрали 1286,4 тыс. тонн, что на 3,8% меньше, чем в 2015 году (1337 тыс. тонн). А картофеля - 565,7 тыс. тонн, что нижепоказателя предыдущего периода на 1,9% (576,9 тыс. тонн.)

В целом же объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в январе-декабре 2016 года в сопоставимых ценах, по предварительной оценке, составил 100,1% к аналогичному периоду года прошлого.

Соб. инф.