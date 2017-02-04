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Владимир Якушев: экономика Тюменской области продолжает расти

12:41 04 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"

Социально-экономическое и общественно-политическое положение Тюменской области остается стабильным. Об этом заявил глава региона Владимир Якушев, выступая на заседании Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" по Свердловской, Тюменской областям, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии.

"Индекс промышленного производства в 2016 году составил практически 104 процента, и это один из главных показателей того, что, несмотря на объективные сложности, экономика продолжает расти. Именно на это мы настраиваем все наше тюменское сообщество, и этот показатель является определяющим для развития как экономических отношений, так и нашей социальной инфраструктуры, потому что без четкой работы экономики ни о каких социальных проектах речи идти не может", - подчеркнул Владимир Якушев.

По словам губернатора, большой рывок был сделан в объеме инвестиций, они выросли на 77% по сравнению с 2015 годом. Тем не менее, в экономике сохраняются и отрицательные тенденции.

"И об этом нужно говорить, проблемы в экономике сегодня существуют. Есть проблемы малого бизнеса, предприятий, которые относятся к строительному комплексу, потому что где-то уменьшился портфель заказов, возникли определенные сложности у тех компаний, которые работали на рынке, привлекая большой объем кредитных ресурсов. Думаю, такие трудности характерны сегодня в целом для Российской Федерации, и Тюменская область здесь не исключение", - добавил губернатор.

Восстанавливается и сфера жилищного строительства, несмотря на серьезный спад в 2015 году.

"В 2016 году пошло выравнивание, но пока мы не можем сказать, что рынок вернулся к позиции 2014 года, когда Российская Федерация попала в ситуацию санкционной политики. Тем не менее, можно констатировать, что положение исправляется, и по такому показателю, как общее строительство, мы выросли на 10 процентов по отношению к 2015 году. Положительная динамика говорит о том, что строительная отрасль начинает приспосабливаться к этим жестким условиям. Спрос на рынке жилья тоже начинает восстанавливаться по сравнению с началом 2014 года и растет по сравнению с годом 2015 годом. В процентом соотношении эта разница составляет от 15 до 18 процентов", – констатировал глава региона.

По мнению Владимира Якушева, один из важных вопросов - это своевременная выплата заработной платы. В этом отношении правительство ведет работу на различных межведомственных площадках, в первую очередь с прокуратурой, муниципальными образованиями, органами внутренних дел:

"В этом формате работа идет, и я считаю, что на 2017 год это должно быть зоной нашего внимания, и за это мы несем ответственность вплоть до персональной", - сказал он.

Анализируя общественно-политическую ситуацию, губернатор привел результаты социологических опросов, которые показали, что 81% населения Тюменской области положительно оценивает уровень общественно-политической стабильности и 91% удовлетворен состоянием межнациональных отношений в регионе.

"Диалог с гражданским обществом - одно из ключевых направлений в работе органов власти. Мы стараемся объединить активных и неравнодушных граждан, готовых действовать, принимать решения, отстаивать свои убеждения и менять жизнь к лучшему. Естественно, реагируем на конструктивную критику и вносим конкретные предложения по исправлению тех или иных проблем, которые сегодня такие активные сообщества граждан нам предъявляют. У нас есть масса общественных площадок, где мы это обсуждаем и выносим совместные решения. Открытость, диалог, обратная связь очень важны в такой непростой экономической ситуации, только вместе мы можем нивелировать те отрицательные моменты, которые сегодня существуют", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: жилищное строительство , гражданская инициатива , экономическое развитие , инвестиции , Единая Россия , Владимир Якушев , малый и средний бизнес

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