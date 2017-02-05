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Ученые создали самонаводящихся убийц опухолей мозга

10:14 05 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Американские исследователи из Университета штата Северная Каролина разработали клетки, способные целенаправленно перемещаться в тканях мозга и уничтожать опухоли, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Science Translation Medicine.

Ученые пришли к выводу, что опухоли головного мозга производят химические вещества, служащие сигналами для привлечения стволовых клеток. Последние, как считают исследователи, обладают способностью распознавать как повреждение злокачественное образование, которое нужно исправить, однако вместо этого способствуют его росту. 

Ученые предприняли попытку использовать способность клеток мигрировать к опухоли, в частности – к гиобластоме, чтобы создать "транспорт" для доставки лекарственных средств. Для этого были применены химические соединения, "перепрограммирующие” обычные клетки кожи, делающие их индуцированными стволовыми iNSC.

В ходе экспериментов исследователи установили, чтоiNSC продвигаются к злокачественному новообразованию со скоростью 50 микрон за 22 часа. Ученые поместили внутрь специальных стволовых клеток противораковые препараты. В итогеiNSC, достигшие опухолей, за месяц уменьшили их размеры до 50 раз, что продлило жизнь подопытным больным грызунам в два раза. 

В настоящее время ученые работают над методикой исследования, которое поможет выяснить, насколько далеко стволовые клетки смогут мигрировать внутри головного мозга человека.

Теги: медицина

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