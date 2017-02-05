Тюменскому бизнесу помогут освоить зарубежные рынки

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Соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности заключили правительство Тюменской области и АО "Российский экспортный центр". Об этом сообщает пресс-служба областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Со стороны регионального правительства документ подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, со стороны РЭЦ - его генеральный директор Петр Фрадков. Соглашение - важный шаг в содействии развитию несырьевого экспорта, что является одной из приоритетных задач областной власти.

Документ регламентирует основные направления взаимодействия "Российского экспортного центра" и правительства Тюменской области. В их числе - сотрудничество в области поддержки и развития экспорта продукции, построение системы поддержки национального экспорта, обеспечение образовательной поддержки экспортеров, определение "единого окна" для обращений субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области за получением квалифицированной и консультационной помощи по вопросам государственной поддержки экспорта.

Тюменские предприятия, включая малый и средний бизнес, конкурентоспособны по многим направлениям. Реализация соглашения будет способствовать их выходу на международные рынки, продвижению региональной продукции за рубежом, в целом увеличению доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области.

Соб. инф.