Вожатых и массовиков-затейников ищут в Тюмени

Фото ДТиС "Пионер"

Набор в школу вожатых в тюменском Дворце творчества и спорта "Пионер" продлится до 13 февраля.

Для обучения приглашают общительных и творческих ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Курс обучения молодые вожатые будут проходить 4 месяца. Занятия будут проходить в центре туризма и краеведения по ул. Перекопская, 34. Информация по тел.: (3452) 46-01-31.

Тюменский ДК "Торфяник" проводит конкурс профессионального мастерства для массовиков-затейников. Прием заявок на конкурс пройдет с 6 по 21 февраля. Победители будут определяться в номинациях "Лучший педагог дополнительного образования", "Лучший специалист культурно-досугового учреждения по организации мероприятий", "Лучший руководитель клубного формирования культурно-досугового учреждения" и "Библиотекарь завтрашнего дня". Информация по тел.: (3452) 45-81-94.

Кроме того, в "Торфянике" продолжается набор талантов в творческие коллективы, танцевальные и вокальные студии, ансамбль русской песни, и кружки прикладного творчества, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".