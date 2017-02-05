"Беспроводные технологии" прошлых веков покажут в тюменском музее

mkrf.ru

Выставку "Из жизни старого утюга" готовят к открытию сотрудники тюменского музея "Дом Машарова" Музейного комплекса имени И.Я Словцова. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В экспозициях будут представлены "дедушки" современного бытового прибора: деревянные рубели, которыми хозяйкам удавалось разгладить самую грубую домотканую ткань, портновские цельнолитые десятикилограммовые чугунные утюги, крошечные утюжки для проглаживания дамского белья и кружев, угольные утюги – печки, а также один из первых электрических утюгов.

Посетители увидят более 100 предметов, среди которых "чудо" хозяйственного инвентаря начала XX века - ручная гладильная машина. Старые утюги на выставке можно не просто рассмотреть, а взять в руки и ощутить себя хозяйкой из прошлого. По материалам

Выставка откроется 10 февраля в 15 часов по адресу ул. Ленина, 24, и будет работать до 28 мая 2017 года.

Соб. инф.