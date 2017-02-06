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Тюменский чемпионат WorldSkills пополнился аграрными компетенциями

18:59 05 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Четыре компетенции аграрного профиля впервые появятся на региональном чемпионате WorldSkills Russia-2017, который состоится в феврале 2017 года. Об этом сообщили в Государственном аграрном университете Северного Зауралья.

Участники будут состязаться в таких направлениях как "Растениеводство", "Овощеводство", "Ветеринария", "Агроэкология". По словам организаторов конкурса, главный принцип выбора компетенции - востребованность профиля на рынке труда и ее перспективность.

Тюменская область проведет чемпионат уже в четвертый раз. В первом чемпионате, прошедшем в регионе в 2014 году, было всего шесть профессиональных компетенций. В 2015 году их стало уже 11, в 2016 году - 19, а в перечне регионального чемпионата 2017 года - уже 33, сообщает "Вcлух.ру".

В 2017 году победители региональных чемпионатов "WorldSkills" и чемпионатов федеральных округов будут защищать честь области на национальном чемпионате, который пройдет в Краснодарском крае.

Соб. инф.

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