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В Афганистане почти 20 человек стали жертвами снегопадов за два дня

14:42 05 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото REUTERS

Девятнадцать человек погибли за два дня в результате инцидентов, связанных с сильными снегопадами в афганской провинции Бадахшан на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как заявил представитель губернатора провинции Навид Фротан (Naweed Frotan), 19 человек погибли, 17 пострадали в результате схода лавин, обрушения крыш и ДТП, связанных с плохой погодой. По его словам, власти пытаются восстановить сообщения с 12 районами провинции, которые были отрезаны от внешнего мира.

Ранее сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами лавины, сошедшей в ночь на субботу в провинции Бадахшан на севере Афганистана. Лавина также уничтожила 18 домов. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Из-за стихии оказалось затруднено движение нескольких главных магистралей страны, в частности, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар, где из-за снега были заблокированы около 250 автомобилей и автобусов. На место происшествия направлены полиция и военнослужащие.

Теги: снегопад , Афганистан

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