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В центре Белграда уничтожили авиабомбу времен Второй мировой войны

15:06 05 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
ru.golos.ua

Бомба массой 500 килограммов была обнаружена и ограждена накануне на стройке на правом берегу реки Сава в центре города. Специалисты установили, что авиаснаряд Второй мировой войны не подлежит перемещению, и назначили его уничтожение взрывом.

МВД предупредило жителей домов в полукилометровой зоне о необходимости опустить жалюзи, закрыть шторы и не приближаться к окнам. На два часа было перекрыто движение по прилегающему мосту и соседним улицам, все неубранные владельцами автомобили в округе были эвакуированы. 

"Авиабомба успешно деактивирована", — сообщило министерство внутренних дел.

Авиаудары по Белграду немецко-фашистской авиации прошли перед оккупацией страны в начале апреля 1941 года, по официальным данным, немцы использовали 484 бомбардировщика и истребителя. Только зажигательных снарядов было выпущено 440 тонн. В результате авианалетов, по разным оценкам, погибло от 2,7 до 4 тыс. человек.

Следующие массированные авианалеты произвели союзники в апреле 1944 года. Авиация США и Великобритании использовали "ковровый" метод нанесения ударов. Погибли, по югославским данным, до 4 тыс. человек, включая немецких и итальянских оккупантов, однако большинство жертв оказалось среди мирных жителей.

Последний раз снаряд Второй мировой войны здесь находили в августе 2016 года. Минометную мину калибра 120 миллиметров, обнаруженную на правом берегу в центре Белграда, саперы уничтожили на месте, никаких последствий для жизни и имущества граждан это не повлекло, сообщает РИА Новости.

Теги: Сербия , Вторая мировая война

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