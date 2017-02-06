Уж обыкновенный спас уральца от уголовной ответственности

utu.customs.ru

Две бутылки с жидкостью, внутри которых, со слов пассажира, находились кобра и скорпион обнаружили в багаже одного из пассажиров рейса Вьетнам - Челябинск во время таможенного контроля на таможенном посту "Аэропорт Баландино" Челябинской таможни.

Гражданин пояснил, что этот товар он приобрел для себя в качестве сувениров.

utu.customs.ru

Данный товар попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Ввоз таких товаров на таможенную территорию ЕАЭС возможен только при наличии разрешительного документа. Сувениры из Азии, заявленные на этикетках как заспиртованная кобра и скорпион, отправились на экспертизу. Результаты оказались удивительными: в бутылке с жидкостью находился обыкновенный уж. А характерный для кобры капюшон был сделан с помощью металлической проволоки. Скорпион не относится к объектам СИТЕС, сообщает уральское таможенное управление.

Интересно, что если бы сувенир не оказался подделкой, гражданину грозила бы уголовная ответственность по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов), предусматривающей лишение свободы на срок от трех до семи лет). Сейчас же заспиртованные сувениры возвращены покупателю.