up

6.02.2017 понедельник

EUR 63.8156

USD 59.3137

В Тюмени -18..-20 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Уж обыкновенный спас уральца от уголовной ответственности

11:45 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
utu.customs.ru

Две бутылки с жидкостью, внутри которых, со слов пассажира, находились кобра и скорпион обнаружили в багаже одного из пассажиров рейса Вьетнам - Челябинск во время таможенного контроля на таможенном посту "Аэропорт Баландино" Челябинской таможни.

Гражданин пояснил, что этот товар он приобрел для себя в качестве сувениров.

utu.customs.ru

Данный товар попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Ввоз таких товаров на таможенную территорию ЕАЭС возможен только при наличии разрешительного документа. Сувениры из Азии, заявленные на этикетках как заспиртованная кобра и скорпион, отправились на экспертизу. Результаты оказались удивительными: в бутылке с жидкостью находился обыкновенный уж. А характерный для кобры капюшон был сделан с помощью металлической проволоки. Скорпион не относится к объектам СИТЕС, сообщает уральское таможенное управление. 

Интересно, что если бы сувенир не оказался подделкой, гражданину грозила бы уголовная ответственность  по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов), предусматривающей лишение свободы на срок от трех до семи лет). Сейчас же заспиртованные сувениры возвращены покупателю.

Теги: таможня

Последние новости

14:08 В Тюмень возвращаются морозы
13:57 Сувенирный пряник от Колмакова может стать брендом Заводоуковска
13:46 В тюменском университете разработали устройство для определения вязкости
13:35 Алексей Санник: троллейбусы на тюменские улицы не вернутся
13:24 Ольга Шестерикова завоевала золото на универсиаде
13:13 Тюменский писатель удостоен педагогической премии "Добрая лира"
13:02 Молодежный театральный центр "Космос" набирает персонал
12:51 Алексей Санник: тюменский общественный автопарк - один из самых современных
12:40 Владелец торговой сети "Тамара" в Тюмени заплатит штраф за нарушение закона о торговле
12:29 Тюменские лыжники везут медали из США Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: экономика Тюменской области продолжает расти

На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты

Владимир Якушев: мультипликативный эффект от проектов СИБУРа важен для региона

Политика

"Единая Россия" проведет мониторинг МФЦ

Трое тюменских единороссов представят регион в обновленном совете партии

Депутат Госдумы взял на контроль проблемы жителей Ярково

Экономика

Правительство региона помогает продвигать тюменскую продукцию на зарубежные рынки

Производство поддонов планируется развивать в регионе

Производство овощей увеличилось в Тюменской области

Общество

В Тюмень возвращаются морозы

Сувенирный пряник от Колмакова может стать брендом Заводоуковска

В тюменском университете разработали устройство для определения вязкости

Спорт

Ольга Шестерикова завоевала золото на универсиаде

Тюменские лыжники везут медали из США

Муса Туменов завоевал бронзу на Кубке Европы по дзюдо

Происшествия

В Тюмени раскрыто убийство пенсионерки

На трассе Тюмень - Омск в аварии погибли мужчина и женщина

Мать и двое детей погибли на пожаре в Югре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+