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Тюменские кадеты заработали по хрустальному шару

11:34 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского ПКУ

Награды XIII Балтийского научно-инженерного конкурса завоевали воспитанники Тюменского президентского кадетского училища Семен Курочкин (10 "А" класс) и Дмитрий Ушаков (6 "Е" класс).

Юные исследователи, приглашенные в финал конкурса, в течение дня работали на стендовой выставке, представляя проекты до двадцати раз. Их уровень оценивало научное и учительское жюри, выбирая претендентов на получение главных премий конкурса. 30 докторов наук, более 70 кандидатов наук, аспиранты, преподаватели вузов России, Украины, Беларуси выбрали тех, кому присудили дипломы конкурса и главную премию – хрустальный шар "Совершенство как надежда".

Семен Курочкин стал победителем секции "Робототехника" с представленным проектом "Робототехнический комплекс медицинского назначения", ему вручили диплом первой степени и хрустальный шар "Совершенство как надежда". Помимо этого, кадет также отмечен дипломом лауреата премии бизнес-жюри. 

"Жюри оценило мою работу как лучшую из двадцати шести других. Конечно, я ждал, что будет призовое место, но был приятно удивлен победе. Подготовиться к конкурсу мне помогал мой руководитель Дмитрий Валерьевич Кузнецов, а также Надежда Анатольевна Зинчук. С ней мы составили текст на английском, за это отдельное спасибо", – отметил Семен Курочкин.

Дмитрий Ушаков только начинает исследовательскую деятельность, и участие в этом конкурсе было для него первым. Шестиклассник не растерялся и достойно, наравне со старшими товарищами по секции "Науки о земле и экология" представил проект "Создание туристического кластера по особо охраняемым природным территориям Тюменской области". По итогам конкурса он награжден дипломом третьей степени балтийского инженерного конкурса и дипломом лауреата премии молодежного жюри "Юный исследователь", сообщает пресс-служба Тюменского президентского кадетского училища.

"Если честно, то я не рассчитывал на призовое место, но я очень рад. Первой о моем успехе, конечно, узнала мама. Я благодарен за помощь в подготовке преподавателю географии Татьяне Борисовне Безбородовой и педагогу по английскому языку Анне Андреевне Неустроевой. Планирую и в дальнейшем работать над подобными проектами", – поделился впечатлениями Дмитрий Ушаков.

Теги: Тюменское президентское кадетское училище , робототехника

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