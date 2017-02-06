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Тюменский писатель удостоен педагогической премии "Добрая лира"

13:13 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы Леонида Иванова в соцсети

Тюменский писатель Леонид Иванов стал лауреатом Международной литературно-педагогической премии "Добрая лира".

Как сообщает Тюменское региональное отделение Союза писателей России, церемония награждения состоялась в актовом зале Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Победу в номинации "Проза" тюменскому прозаику принес рассказ "Тоскова-а-ал!".

Престижность этому конкурсу педагогического признания придает то, что лучшие произведения по всем восьми номинациям (четыре для взрослых авторов и столько же для детей) включаются в сборник, презентация которого проводится одновременно с награждением победителей и рассылается затем в школьные библиотеки.

"Я до недавнего времени ни в каких конкурсах участия не принимал, пока один из тюменских писателей на всю страну не назвал меня мелким графоманом. Конечно, заело! – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Леонид Иванов. - Решил проверить себя на конкурсе, где члены жюри никого лично не знают, а значит, оценивают именно художественный уровень произведений вне зависимости от личного отношения к автору, как это часто бывает на конкурсах региональных". А участвовать в конкурсах писателям, по мнению Леонида Иванова, необходимо. Только так можно проверить свой уровень и постоянно быть в форме.

Премия "Добрая лира" учреждена для повышения значимости современной русской литературы в области воспитания молодого поколения, привлечения читательского и общественного интереса к книге как источнику добрых нравственных начал, для поиска и поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в возрождение российской культуры. Учредителями премии являются Союз писателей России, Министерство образования РФ, Санкт-Петербургский университет, а экспертами выступают сразу несколько научно-педагогических учреждений и организаций.

"Конечно, я рад, что стал лауреатом Международного конкурса "Добрая лира", что педагоги признали мой рассказ имеющим большое воспитательное значение. И то, что теперь этот рассказ будет в школьных библиотеках – это значимее самой лауреатской медали", - подчеркнул Леонид Иванов.

Борис Олейник

Теги: литература , конкурс , премия , образование , Леонид Иванов , Санкт-Петербург , проза

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